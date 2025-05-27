Каспер Уэйр о серии с «Зенитом»: «Хорошо помню, как мы были впереди 3-1, но проиграли»

Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от финальной серии.

«Финал будет трудным. Мы знаем, что такое решающая серия, и даже сражались в ней с «Зенитом ». Хорошо помню, как мы были впереди 3-1, но проиграли. Это говорит о том, что не бывает «безопасного» лидерства в плей-офф Лиги ВТБ. Будем идти от матча к матчу, будем всегда смотреть вперед и не допускать перепадов настроения по ходу серии. Конечно, отсутствие Курби скажется – он один из наших лидеров, обороняющийся игрок, он скала. Но в команде есть много других парней, которые могут сделать шаг вперед и помочь нам в финале», – сказал Уэйр .

ЦСКА встретится с «Зенитом» в 1-й игре финала Единой лиги ВТБ сегодня, 27 мая, в 19.30 по московскому времени.