Каспер Уэйр о серии с «Зенитом»: «Хорошо помню, как мы были впереди 3-1, но проиграли»
Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от финальной серии.
«Финал будет трудным. Мы знаем, что такое решающая серия, и даже сражались в ней с «Зенитом». Хорошо помню, как мы были впереди 3-1, но проиграли. Это говорит о том, что не бывает «безопасного» лидерства в плей-офф Лиги ВТБ. Будем идти от матча к матчу, будем всегда смотреть вперед и не допускать перепадов настроения по ходу серии. Конечно, отсутствие Курби скажется – он один из наших лидеров, обороняющийся игрок, он скала. Но в команде есть много других парней, которые могут сделать шаг вперед и помочь нам в финале», – сказал Уэйр.
ЦСКА встретится с «Зенитом» в 1-й игре финала Единой лиги ВТБ сегодня, 27 мая, в 19.30 по московскому времени.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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