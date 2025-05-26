  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Велимир Перасович: «Было непросто играть после двухнедельного перерыва. Крайне важно было выиграть подбор, что мы и сделали»
0

Велимир Перасович: «Было непросто играть после двухнедельного перерыва. Крайне важно было выиграть подбор, что мы и сделали»

Велимир Перасович прокомментировал 1-ю победу в серии за бронзу.

УНИКС повел 1-0, одолев «Локо» у себя дома (97:90).

24 потери казанцев чуть не привели к их поражению, но превосходство в борьбе на щитах (45-22) позволило компенсировать неаккуратное обращение с мячом.

«Нам было непросто играть после двухнедельного перерыва. Мы не знали, как эта пауза повлияет на нас. Однако мы хорошо боролись с самого начала матча. В нападении находили качественные броски и доминировали в борьбе за подбор. Проблемы начались во второй половине. Как и прежде, у нас возникли сложности с завершением игры. В ключевые моменты, когда необходимо действовать с максимальной концентрацией и играть в пас, мы становимся эгоистичными и начинаем ждать фолов от арбитров.

Мы допустили слишком много потерь. Думаю, это главная причина, почему «Локо» смог вернуться в игру. Если бы мы лучше распоряжались мячом и не допускали ошибок, то завершили бы матч намного раньше.

Нам противостояла отличная, атлетичная команда. «Локомотив-Кубань» совершил 12 перехватов, а мы допустили 19 потерь только во второй половине – это слишком много для нашего уровня.
Крайне важно было выиграть подбор, что мы и сделали. Но нам необходимо быть более сосредоточенными при розыгрыше мяча, поскольку соперники действительно хорошо прессингуют. Именно потери не позволили нам в полной мере использовать наше преимущество на щитах», – заключил главный тренер УНИКСа.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2324 голоса
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
Велимир Перасович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Беннедикт Матурин набрал 20 очков за 12 минут со скамейки в 4-м матче с «Никс»
24 минуты назадВидео
Тайриз Халибертон выдал 11-ю игру в карьере с 15+ передачами и 0 потерь. Это третий результат в истории НБА
129 минут назад
Женская НБА. 24 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» разгромить «Голден Стэйт», «Миннесота» справилась с «Сиэтлом» и другие результаты
4 минуты назад
Паскаль Сиакам: «Просто вписываюсь в систему»
41 минуту назад
Тайриз Халибертон сделал первый трипл-дабл в истории плей-офф с 30+ очками, 15+ передачами и 0 потерями
4сегодня, 03:39Видео
Тайриз Халибертон – о 32+15+12: «Отец немного повлиял на мою игру»
сегодня, 03:29Видео
НБА. Финал Восточной конференции. 32+15+12 от Халибертона помогли «Индиане» взять верх над «Нью-Йорком» в 4-м матче серии
104сегодня, 03:03
В Стамбуле прошел чемпионский парад в честь победы «Фенербахче» в Евролиге
4вчера, 20:20Видео
«Сперс» уверены, что Виктор Вембаньяма будет готов к началу тренировочного лагеря
3вчера, 19:45
Болельщик «Индианы» нанес ножевые ранения двум болельщикам «Нью-Йорка» во время 2-го матча
8вчера, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА не нашла подтверждений заявлениям о расистских оскорблениях в адрес Энджел Риз в матче с «Фивер»
14 минут назад
Оби Топпин закрыл 4-й матч с «Никс» трехочковым
1сегодня, 03:13Видео
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» победил «Венецию» в решающем матче серии и вышел в полуфинал
2вчера, 21:02
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» выиграл у «Элан Шалона», «Париж» был сильнее «Дижона»
вчера, 20:59
Каспер Уэйр: «Нельзя расслабляться с таким соперником, как «Зенит»
вчера, 20:54
Хавьер Паскуаль о 1-м матче против ЦСКА: «Нам просто не повезло в концовке»
2вчера, 20:25
Андреас Пистиолис: «Прекрасно понимаем, что сейчас счет лишь 1-0, серия будет долгой»
вчера, 19:50
Сергей Семак о 1-м матче «Зенит» – ЦСКА: «Прекрасная игра. Немножко не повезло в завершении»
3вчера, 19:33
Брайан Уиндхорст: «На протяжении всего сезона слушал, как люди в НБА высказывали неуважение к «Оклахоме»
2вчера, 18:41
«Портленд» может проявить интерес к Крису Полу
7вчера, 18:05