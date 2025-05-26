Велимир Перасович: «Было непросто играть после двухнедельного перерыва. Крайне важно было выиграть подбор, что мы и сделали»

Велимир Перасович прокомментировал 1-ю победу в серии за бронзу.

УНИКС повел 1-0, одолев «Локо » у себя дома (97:90).

24 потери казанцев чуть не привели к их поражению, но превосходство в борьбе на щитах (45-22) позволило компенсировать неаккуратное обращение с мячом.

«Нам было непросто играть после двухнедельного перерыва. Мы не знали, как эта пауза повлияет на нас. Однако мы хорошо боролись с самого начала матча. В нападении находили качественные броски и доминировали в борьбе за подбор. Проблемы начались во второй половине. Как и прежде, у нас возникли сложности с завершением игры. В ключевые моменты, когда необходимо действовать с максимальной концентрацией и играть в пас, мы становимся эгоистичными и начинаем ждать фолов от арбитров.

Мы допустили слишком много потерь. Думаю, это главная причина, почему «Локо» смог вернуться в игру. Если бы мы лучше распоряжались мячом и не допускали ошибок, то завершили бы матч намного раньше.

Нам противостояла отличная, атлетичная команда. «Локомотив-Кубань» совершил 12 перехватов, а мы допустили 19 потерь только во второй половине – это слишком много для нашего уровня.

Крайне важно было выиграть подбор, что мы и сделали. Но нам необходимо быть более сосредоточенными при розыгрыше мяча, поскольку соперники действительно хорошо прессингуют. Именно потери не позволили нам в полной мере использовать наше преимущество на щитах», – заключил главный тренер УНИКСа .