Энтони Эдвардс о 16 очках в 4-м матче: «Не считаю, что у меня были проблемы»

Лидер «Вулвс» показал относительно малую результативность.

В 4-й игре серии против «Оклахомы», которую «Миннесота » проиграла (126:129), Эдвардс набрал 16 очков (это его второй худший результат в текущем плей-офф), а также сделал 4 подбора и отдал 6 передач при 5 потерях. Он реализовал 5 из 13 бросков с игры и лишь 1 из 7 с дальней дистанции.

«Я не считаю, что у меня были проблемы. У них был хороший план на игру, они заставляли нас отдавать мяч. Особенно против меня – они постоянно перекрывали проходы. Я весь вечер принимал правильные решения, так что я не могу сказать, что играл плохо. У меня даже не было достаточно бросков, чтобы считать это провалом... Я делал то, что нужно.

Ты не хочешь брать плохие броски и выбивать команду из ритма. Нужно просто играть правильно, и сегодня мы, как команда, так и поступили», – сказал Эдвардс .