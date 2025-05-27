Энтони Эдвардс: «Чет Холмгрен перевернул игру»

Защитник «Вулвс» отметил центрового «Тандер».

«Джей-Даб получил несколько открытых бросков и сложные тоже реализовал. Шэй также тяжелые попадал. Но, думаю, Чет изменил ход игры больше всего. Легкие очки, подборы, добивания. Все его очки, я считаю, стали решающими», – сказал Эдвардс .

В 4-й игре серии Холмгрен записал на свой счет 21 очко (9 из 14 с игры), 7 подборов и 3 блок-шота.