Энтони Эдвардс: «Чет Холмгрен перевернул игру»
Защитник «Вулвс» отметил центрового «Тандер».
«Джей-Даб получил несколько открытых бросков и сложные тоже реализовал. Шэй также тяжелые попадал. Но, думаю, Чет изменил ход игры больше всего. Легкие очки, подборы, добивания. Все его очки, я считаю, стали решающими», – сказал Эдвардс.
В 4-й игре серии Холмгрен записал на свой счет 21 очко (9 из 14 с игры), 7 подборов и 3 блок-шота.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Энтони Эдвардса
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