«Сакраменто» рассматривает возможность приобретения Дрю Холидэя

«Кингз» заинтересованы в Дрю Холидэе.

По информации инсайдера Бретта Сигела, генменеджер клуба Скотт Перри является давним поклонником игры защитника и пытался организовать сотрудничество с ним еще в «Нью-Йорке». Перри считает, что Холидэй сможет закрыть потребность «Сакраменто » в классическом разыгрывающем.

Холидэй набирал 11,1 очка, 4,3 подбора и 3,9 передачи в регулярном чемпионате. Впереди у защитника еще 3 года по текущему контракту с зарплатой в 32 (35, 37) миллиона долларов и опцией игрока на последний сезон.