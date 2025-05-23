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«Сакраменто» рассматривает возможность приобретения Дрю Холидэя

«Кингз» заинтересованы в Дрю Холидэе.

По информации инсайдера Бретта Сигела, генменеджер клуба Скотт Перри является давним поклонником игры защитника и пытался организовать сотрудничество с ним еще в «Нью-Йорке». Перри считает, что Холидэй сможет закрыть потребность «Сакраменто» в классическом разыгрывающем.

Холидэй набирал 11,1 очка, 4,3 подбора и 3,9 передачи в регулярном чемпионате. Впереди у защитника еще 3 года по текущему контракту с зарплатой в 32 (35, 37) миллиона долларов и опцией игрока на последний сезон.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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