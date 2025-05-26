Серхио Юль объявил о завершении выступления за сборную Испании

Серхио Юль не приедет на Евробаскет-2025.

37-летний испанский защитник объявил о завершении выступления за национальную команду.

Юль имеет в своем активе серебро (2012) и бронзу (2016) Олимпиады, золото чемпионата мира (2019) и 3 титула чемпиона Евробаскета (2009, 2011, 2015) и 1 бронза (2013). На счету защитника 173 матча в составе сборной и 7 медалей.