Костас Слукас вышел на 2-е место по матчам в Евролиге (426)
Костас Слукас обновил рейтинг Евролиги по сыгранным матчам.
Разыгрывающий «Панатинаикоса» вышел на площадку турнира в 426-й раз в матче 1/2 финала с «Фенербахче».
Слукас опередил завершившего карьеру Кайла Хайнса (425) и продолжает погоню за более возрастным (35-37) Серхио Юлем (447, «Реал»).
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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