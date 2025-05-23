Костас Слукас вышел на 2-е место по матчам в Евролиге (426)

Костас Слукас обновил рейтинг Евролиги по сыгранным матчам.

Разыгрывающий «Панатинаикоса» вышел на площадку турнира в 426-й раз в матче 1/2 финала с «Фенербахче».

Слукас опередил завершившего карьеру Кайла Хайнса (425) и продолжает погоню за более возрастным (35-37) Серхио Юлем (447, «Реал»).