Том Тибодо о готовности игроков «Никс» к 4-му матчу: «Наш медицинский штаб был признан лучшим в лиге»

Том Тибодо отмел вопросы о здоровье игроков.

Журналисты поинтересовались готовностью Карла-Энтони Таунса и Джоша Харта к следующей игре после инцидентов с их коленями в победной гостевой встрече.

«Не знаю, в курсе ли вы, но наш медицинский штаб был признан лучшим в лиге.

У наших парней мужской характер. На этом этапе воля важнее физического состояния. И у этих парней ее достаточно», – заключил главный тренер «Нью-Йорка ».

Ассоциация баскетбольных тренеров признала медицинский штаб «Никс» лучшим в этом сезоне. Его возглавляет ранее уволенный из «Далласа» вице-президент по спортивной медицине Кейси Смит.