Том Тибодо о готовности игроков «Никс» к 4-му матчу: «Наш медицинский штаб был признан лучшим в лиге»
Том Тибодо отмел вопросы о здоровье игроков.
Журналисты поинтересовались готовностью Карла-Энтони Таунса и Джоша Харта к следующей игре после инцидентов с их коленями в победной гостевой встрече.
«Не знаю, в курсе ли вы, но наш медицинский штаб был признан лучшим в лиге.
У наших парней мужской характер. На этом этапе воля важнее физического состояния. И у этих парней ее достаточно», – заключил главный тренер «Нью-Йорка».
Ассоциация баскетбольных тренеров признала медицинский штаб «Никс» лучшим в этом сезоне. Его возглавляет ранее уволенный из «Далласа» вице-президент по спортивной медицине Кейси Смит.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2319 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Стефана Бонди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости