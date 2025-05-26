Аарон Несмит: «Посмотрим на лодыжку завтра. Займусь восстановлением и буду готов»

Аарон Несмит прокомментировал свою травму.

Герой первого матча серии с «Никс» подвернул голеностоп в 3-й четверти 3-й встречи, но вернулся на площадку и доиграл матч до конца.

По итогу встречи форвард провел на паркете 26 минут и набрал 8 очков и 7 подборов. «Индиана» уступила – 100:106.

«Протестировал голеностоп, чтобы быть уверенным, что смогу продолжить. Вернулся и сделал все, что мог. Нам надо не останавливаться все 48 минут. В этот раз нам не удалось.

Завтра увижу, что будет с лодыжкой. Займусь восстановлением и буду готов вернуться на площадку.

В 4-м матче нам нужно будет стать лучше со старта. Исправить все, что мы не сделали в этот раз», – заключил форвард «Пэйсерс».