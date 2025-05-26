Владельцы «Индианы» готовы увеличить затраты на команду в ближайшем будущем

«Пэйсерс» с 2005 года не оказывались в зоне налога на роскошь.

Как сообщают источники Брайана Уиндхорста, поскольку «иноходцы» вновь далеко пробились в плей-офф и привлекли новых инвесторов, руководство дало понять, что готово увеличить расходы в следующем сезоне и, возможно, вновь выйти за порог налога на роскошь, чтобы сохранить костяк команды.

За всю историю франшизы владелец Херб Саймон выплатил менее чем 10 миллионов долларов в виде налога. Для сравнения: в этом сезоне восемь команд заплатят больше 15 миллионов долларов.