Владельцы «Индианы» готовы увеличить затраты на команду в ближайшем будущем
«Пэйсерс» с 2005 года не оказывались в зоне налога на роскошь.
Как сообщают источники Брайана Уиндхорста, поскольку «иноходцы» вновь далеко пробились в плей-офф и привлекли новых инвесторов, руководство дало понять, что готово увеличить расходы в следующем сезоне и, возможно, вновь выйти за порог налога на роскошь, чтобы сохранить костяк команды.
За всю историю франшизы владелец Херб Саймон выплатил менее чем 10 миллионов долларов в виде налога. Для сравнения: в этом сезоне восемь команд заплатят больше 15 миллионов долларов.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2316 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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