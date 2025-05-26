Тайриз Халибертон: «Причиной наших проблем в атаке во второй половине игры был я»

Лидер «Пэйсерс» взял на себя вину за неудачную вторую половину 3-го матча.

«Я просто пытался правильно расставить парней. Думаю, в концовке такие матчи решаются одним-двумя розыгрышами, так что я старался правильно развивать атаку, ставить ребят на нужные позиции. Но да, это точно тот момент, за который я буду корить себя, когда пересмотрю запись. Я уже сейчас об этом думаю, ругаю себя… Честно, причиной многих наших проблем в атаке во второй половине игры был я, так что я должен исправиться. И я буду лучше в четвертом матче», – сказал Халибертон.

В проигранной 3-й встрече серии против «Никс» Тайриз Халибертон записал на свой счет 20 очков, 7 передач и 3 перехвата за 37 минут на паркете.

«Пэйсерс», которые до этой игры были единственной командой в плей-офф, реализующей 50% бросков с игры и 40% трехочковых, в этот раз попали лишь 44% с игры, 5 из 25 с дальней дистанции и набрали всего 42 очка во второй половине.