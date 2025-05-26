Эрик Корин: «Резервисты «Пэйсерс» подвели в третьем матче»

Журналист The Athletic выделил проблему в игре «Индианы».

«Пэйсерс» уступили «Никс» в третьем матче финала Востока – 100:106.

«Примерно за шесть минут до конца третьей четверти форвард «Пэйсерс» Аарон Несмит пошел в проход в лицевую и наступил на ногу Джейлену Брансону. В результате он подвернул голеностоп и выбыл на 11 минут. За это время «Пэйсерс» отдали 14 очков. Вернувшись на паркет, Несмит продолжил демонстрировать отличную защиту, но основную угрозу в атаке «Никс» в этот момент представлял Карл-Энтони Таунс.

Если Несмит в дальнейшем будет ограничен в подвижности, это создаст дилемму для главного тренера «Пэйсерс» Рика Карлайла, который на протяжении всего плей-офф активно использовал скамейку.

Несмит – главный защитник против Брансона, и во многом благодаря ему тот провел матч не лучшим образом (6 из 18 с игры).

Между тем, скамейка «Пэйсерс», которая весь сезон была глубже и сильнее, чем у «Никс», традиционно оставалась надежным вариантом на протяжении всего сезона. Однако после отличной первой половины Ти Джей Макконнелл, Беннедикт Матурин и Бен Шепард во второй части игры выглядели блекло. В то же время пятерка «Никс», которая не провела ни минуты в регулярке (с резервистами вроде Делона Райта и Лэндри Шэмета), переиграла их.

Без сомнения, Карлайл даст своим запасным шанс реабилитироваться в 4-м матче во вторник. Но если Несмит не восстановится, а несколько игроков и дальше будут выглядеть слабо, пойдет ли тренер против своих принципов и сократит ротацию, как это обычно делают в плей-офф?» – написал Эрик Корин.