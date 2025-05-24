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Кевин Гарнетт: «У «Денвера» не было ни единого гребаного шанса!»

Бывший игрок НБА считает, что смена тренера обрекла команду на поражение.

Майкл Мэлоун был уволен с должности главного тренера «Наггетс» за три игры до конца регулярки. На тот момент «Денвер» был четвертым на Западе с результатом 47-32.

«Вы не можете в погоне за финалом НБА – а я знаю, о чем говорю, давно в этом варюсь – просто взять и выгнать своего генерала накануне битвы. Собираетесь идти в атаку, а потом стреляете в собственного командира.

То есть гребаный «Денвер» должен был совершить невозможное, а на тренерский пост поставили ассистента вместо того мужика, который их туда привел... У них не было ни единого гребаного шанса! Ваш лучший игрок должен был не только играть, но и тренировать?!» – возмутился член Зала славы.

Под руководством Мэлоуна «Наггетс» восемь сезонов подряд выигрывали минимум 46 матчей (трижды – 50+), шесть лет подряд попадали в плей-офф и в 2023-м взяли первый в истории клуба титул.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
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