Чемпионат Турции. Плей-ин. «Тюрк Телеком» прошел в плей-офф, обыграв «Бююкчекмедже»
Сегодня, 26 мая, в чемпионате Турции прошел один матч турнира плей-ин.
«Тюрк Телекому» (10) досталась последняя путевка в плей-офф, где его ждет «Фенербачхе».
Чемпионат Турции
Плей-ин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?813 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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