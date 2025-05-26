Чемпионат Турции. Плей-ин. «Тюрк Телеком» прошел в плей-офф, обыграв «Бююкчекмедже»

Сегодня, 26 мая, в чемпионате Турции прошел один матч турнира плей-ин.

«Тюрк Телеком у» (10) досталась последняя путевка в плей-офф, где его ждет «Фенербачхе». Чемпионат Турции Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.