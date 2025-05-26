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Чемпионат Турции. Плей-ин. «Тюрк Телеком» прошел в плей-офф, обыграв «Бююкчекмедже»

Сегодня, 26 мая, в чемпионате Турции прошел один матч турнира плей-ин.

«Тюрк Телекому» (10) досталась последняя путевка в плей-офф, где его ждет «Фенербачхе».

Чемпионат Турции

Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?813 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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