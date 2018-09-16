Сегодня, 24 мая, в чемпионате Турции пройдут два матча турнира плей-ин.

«Бююкчекмедже » (8) играет с «Галатасараем » (7), «Бурсаспор » (9) примет «Тюрк Телеком » (10). Чемпионат Турции Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.