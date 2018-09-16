Чемпионат Турции. Плей-ин. «Галатасарай» принимает «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» встретится с «Бурсаспором»
Сегодня, 24 мая, в чемпионате Турции пройдут два матча турнира плей-ин.
«Бююкчекмедже» (8) играет с «Галатасараем» (7), «Бурсаспор» (9) примет «Тюрк Телеком» (10).
Чемпионат Турции
Плей-ин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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