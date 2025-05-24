Андрей Ватутин о сохранении состава ЦСКА: «Работа ведется, но осложнена новым сокращением бюджета со стороны владельца»

Андрей Ватутин отметил, что ЦСКА будет сложно сохранить состав на будущий сезон.

- Как в ЦСКА идет работа по сохранению состава команды на следующий сезон? У ряда игроков заканчиваются контракты.

– Работа ведется, но она осложнена новым сокращением бюджета со стороны владельца. Говорить о планах, проблемах и деталях пока рано, дождемся конца сезона.

- Традиционный в последнее время вопрос: как идет процесс по строительству нового УСК ЦСКА? Какие подвижки?

– Как вы знаете, стройкой занималось Минобороны и его подрядчик. Уже на протяжении почти года стройка по не раз озвученным мной причинам не ведется. Продолжаем искать пути решения ситуации.

- В начале беседы вы сказали, что в Евролиге следят за плей-офф Единой лиги. Когда же ждать нашего возвращения в Евролигу?

– Если бы этот вопрос зависел от нас, мы бы Евролигу и не покидали. Он лежит исключительно в политической плоскости, где у нас нет влияния, – сказал президент ЦСКА.