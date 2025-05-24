Андрей Ватутин о травме Никиты Курбанова: «С учетом противостояния Дуэйну Бэйкону – это большая потеря»

Андрей Ватутин отметил, что ЦСКА придется тяжело в финале без Никиты Курбанова.

- Насколько тяжело придется в финале без получившего травму Курбанова? Как его заменить?

– Придется значительно тяжелее. Курбанов - игрок нашей стартовой пятерки на протяжении десяти последних сезонов, и с возрастом он только добавляет в мудрости и надежности. С учетом противостояния Дуэйну Бэйкону - это большая потеря.

В то же время верю в других ребят. Травма партнера по команде часто позволяет больше сплотиться, раскрыть лучшие качества. В этой ситуации очень важна и помощь наших болельщиков, ждем их на трибунах!

- По болезни четвертый матч полуфинальной серии с УНИКСом пропустил Ухов. Иван выздоровел? Сыграет в ближайшем матче?

– Да, Ивана выписали из больницы буквально вчера, в ближайшее время он присоединится к команде на тренировках. Успеет ли вернуть форму и игровой ритм за столь короткий срок, сказать сложно. Но рассчитываем на него в финальной серии, – сказал президент ЦСКА .