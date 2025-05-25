Александр Церковный о выезде в Краснодар: «Практически 12 часов в пути, вместо 3,5 часа полета у «Локо»

Дорога в Краснодар у «Зенита» занимала в три раза больше времени, чем у «Локо».

«К сожалению, у нас мало времени на восстановление к финалу. Наша серия с «Локо » получилась не только затяжной, но и сопровождалась длительными выездами.

В отличие от наших соперников наша дорога до Краснодара и обратно была фактически в три раза длиннее. В целях безопасности мы отказались от прямых рейсов в закрытый аэропорт, хотя могли получить такую возможность, когда узнали, что соперник это делает втайне от всех.

Но мы решили, что не можем подвергать риску игроков и сотрудников клуба. Летели чартером в Минеральные воды, пересаживались на автобус. Итого практически 12 часов в пути, с учетом ожиданий и остановок, вместо 3,5 часа полета у наших соперников. Один выезд в Краснодар – это сутки в пути, а таких выездов было два», – рассказал генеральный директор «Зенита » Александр Церковный .