О Джи Ануноби не задали ни одного вопроса на пресс-конференции
«Никс» обыграли «Индиану» в третьем матче серии – 106:100.
Послематчевая пресс-конференция форварда «Нью-Йорка» О Джи Ануноби завершилась за три секунды – игроку не задали ни одного вопроса.
За 37 минут на паркете Ануноби набрал 16 очков, 6 из 9 с игры, 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 3 блока.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?812 голосов
У "Оклахомы"
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У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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