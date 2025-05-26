О Джи Ануноби не задали ни одного вопроса на пресс-конференции

«Никс» обыграли «Индиану» в третьем матче серии – 106:100.

Послематчевая пресс-конференция форварда «Нью-Йорка » О Джи Ануноби завершилась за три секунды – игроку не задали ни одного вопроса.

За 37 минут на паркете Ануноби набрал 16 очков, 6 из 9 с игры, 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 3 блока.