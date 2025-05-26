Джош Харт: «С Таунсом тяжело справиться любому игроку лиги»
Защитник «Никс» похвалил товарища по команде.
В 3-м матче серии против «Индианы» центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс набрал 24 очка (20 из них в заключительной четверти) и 15 подборов.
«С ним тяжело справиться, думаю, любому игроку лиги. Когда он так разгоняется, это отлично для нас, потому что открывает столько возможностей. Нам нужно, чтобы он всегда был таким агрессивным в атаке», – сказал Харт.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?812 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Джоша Харта
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