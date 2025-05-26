Джош Харт: «С Таунсом тяжело справиться любому игроку лиги»

Защитник «Никс» похвалил товарища по команде.

В 3-м матче серии против «Индианы» центровой «Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс набрал 24 очка (20 из них в заключительной четверти) и 15 подборов.

«С ним тяжело справиться, думаю, любому игроку лиги. Когда он так разгоняется, это отлично для нас, потому что открывает столько возможностей. Нам нужно, чтобы он всегда был таким агрессивным в атаке», – сказал Харт .