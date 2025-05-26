Кенни Смит: «Тибодо даже в бейсболе не выпустил бы девять игроков»
Телеэксперт пошутил над главным тренером «Никс» в перерыве 3-й игры.
В первых двух матчах серии, которые «Нью-Йорк» проиграл, тренер использовал ротацию из 8 человек.
«Тибодо даже в бейсболе не выпустил бы девять игроков», – пошутил Смит.
В сегодняшней игре Тибодо дал минуты на паркете 9 баскетболистам, а центровой Митчелл Робинсон занял место защитника Джоша Харта в стартовой пятерке.
«Никс» смогли одержать верх в 3-м матче (106:100) и сократили отставание в серии (1-2).
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?812 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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