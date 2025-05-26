Кенни Смит: «Тибодо даже в бейсболе не выпустил бы девять игроков»

Телеэксперт пошутил над главным тренером «Никс» в перерыве 3-й игры.

В первых двух матчах серии, которые «Нью-Йорк » проиграл, тренер использовал ротацию из 8 человек.

«Тибодо даже в бейсболе не выпустил бы девять игроков», – пошутил Смит .

В сегодняшней игре Тибодо дал минуты на паркете 9 баскетболистам, а центровой Митчелл Робинсон занял место защитника Джоша Харта в стартовой пятерке.

«Никс» смогли одержать верх в 3-м матче (106:100) и сократили отставание в серии (1-2).