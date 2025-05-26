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Том Тибодо: «Все вместе старались найти для Таунса открытые броски»

Главный тренер «Никс» объяснил возвращение с «-20» в 3-м матче с «Индианой».

«Нью-Йорк» вырвал победу со счетом 106:100 в финале Востока.

«Мы показали себя с лучшей стороны в четвертой четверти.

Многие игроки проявили себя. Карл-Энтони Таунс повел за собой, Джош Харт сыграл хорошо во всех аспектах – делал то, что всегда делает Джош, то есть вообще все. Думаю, Дьюс Макбрайд хорошо отработал свои минуты, когда Джейлен Брансон подсел на фолы. О Джи Ануноби был великолепен на протяжении всей игры. Митч Робинсон дал нам хорошие минуты, а Лэндри Шэмет и Делон Райт тоже очень хорошо справились. 

Это своего рода мантра нашей команды. У нас неэгоистичные ребята. Когда кто-то поймал кураж, ты стараешься играть на него. И это значит, что нужно понимать, что работает. Так что все вместе старались найти для Таунса открытые броски, и это было важно», – сказал Тибодо.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?804 голоса
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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