Карл-Энтони Таунс: «Передаю привет моей маме!»
Центровой «Никс» отправил послание маме после победы в 3-м матче.
«Привет всем доминиканцам, сегодня День матери в Доминикане. Передаю привет моей маме!», – сказал баскетболист, набравший 24 очка и 15 подборов в победной третьей игре серии с «Индианой» (106:100).
В Доминиканской Республике День матери отмечается в последнее воскресенье мая.
Мать Карла-Энтони Таунса погибла в 2020 году после осложнений от COVID-19.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?810 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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