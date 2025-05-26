Карл-Энтони Таунс: «Передаю привет моей маме!»

Центровой «Никс» отправил послание маме после победы в 3-м матче.

«Привет всем доминиканцам, сегодня День матери в Доминикане. Передаю привет моей маме!», – сказал баскетболист, набравший 24 очка и 15 подборов в победной третьей игре серии с «Индианой» (106:100).

В Доминиканской Республике День матери отмечается в последнее воскресенье мая.

Мать Карла-Энтони Таунса погибла в 2020 году после осложнений от COVID-19.