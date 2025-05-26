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Карл-Энтони Таунс набрал 20 очков в 4-й четверти третьего матча с «Индианой»

Форвард «Нью-Йорка» стал главным фактором для победы в 3-м матче серии.

«Никс» вырвали победу у «Пэйсерс» – 106:100.

По ходу встречи «Индиана» вела с разницей «+20». Однако в заключительной четверти включился Карл-Энтони Таунс, набравший 20 из своих 24 очков в этой игре (6 из 9 с игры, 3 из 4 трехочковых, 8 подборов).

Это второй результат для игрока «Никс» в четвертой четверти с 1997 года: Джейлен Брансон в прошлом плей-офф выдал 21 очко в четвертой четверти в серии с «Индианой».

За 33 минуты на паркете на его счету 24 очка (8 из 17 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 15 подборов и 1 передача. 

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?804 голоса
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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