Карл-Энтони Таунс набрал 20 очков в 4-й четверти третьего матча с «Индианой»

Форвард «Нью-Йорка» стал главным фактором для победы в 3-м матче серии.

«Никс» вырвали победу у «Пэйсерс» – 106:100.

По ходу встречи «Индиана » вела с разницей «+20». Однако в заключительной четверти включился Карл-Энтони Таунс , набравший 20 из своих 24 очков в этой игре (6 из 9 с игры, 3 из 4 трехочковых, 8 подборов).

Это второй результат для игрока «Никс» в четвертой четверти с 1997 года: Джейлен Брансон в прошлом плей-офф выдал 21 очко в четвертой четверти в серии с «Индианой».

За 33 минуты на паркете на его счету 24 очка (8 из 17 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 15 подборов и 1 передача.