Том Тибодо: «Все закатывают глаза, когда я говорю, что любое отставание можно отыграть»

Тренер «Никс» объяснил, почему баскетбол в плей-офф такой непредсказуемый.

«Знаю, все закатывают глаза, когда я говорю, что любое отставание можно отыграть. Но это правда. С помощью трехочковых команды быстро сокращают разрыв, так что камбэки случаются постоянно. Нужно уметь побеждать по-разному. Конечно, лучше играть с преимуществом, но в итоге важно сделать то, что требуется для победы», – заключил Тибодо .

По ходу второй четверти 3-го матча преимущество «Индианы» достигало 20 очков, но «Никс» смогли ликвидировать разрыв и одержать первую в серии победу – 106:100 (1-2).