«Нью-Йорк» в текущем плей-офф трижды побеждал, уступая «-20» по ходу матча

«Никс» стали авторами исторического достижения.

По ходу второй четверти третьего матча серии против «Индианы» «Нью-Йорк» уступал 35:55, но смог вырвать итоговую победу – 106:100.

Ранее «Никс» отыграли 20 очков в первом матче второго раунда против «Бостона » и победили в овертайме (108:105). Затем во втором матче той же серии они снова проигрывали «Селтикс» 20 очков, но смогли переломить ход встречи и выиграть (91:90).

Согласно ESPN, «Нью-Йорк » совершил больше всех камбэков (3) с «-20» в одном плей-офф с 1998 года (с этого сезона доступна подобная статистика).