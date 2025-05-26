«Нью-Йорк» в текущем плей-офф трижды побеждал, уступая «-20» по ходу матча
«Никс» стали авторами исторического достижения.
По ходу второй четверти третьего матча серии против «Индианы» «Нью-Йорк» уступал 35:55, но смог вырвать итоговую победу – 106:100.
Ранее «Никс» отыграли 20 очков в первом матче второго раунда против «Бостона» и победили в овертайме (108:105). Затем во втором матче той же серии они снова проигрывали «Селтикс» 20 очков, но смогли переломить ход встречи и выиграть (91:90).
Согласно ESPN, «Нью-Йорк» совершил больше всех камбэков (3) с «-20» в одном плей-офф с 1998 года (с этого сезона доступна подобная статистика).
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?811 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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