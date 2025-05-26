«Нью-Йорк» вырвал победу в 3-м матче серии с «Индианой», в третий раз отыгравшись с «-20» в этом плей-офф
«Нью-Йорк» продолжает возвращаться с «-20» в гостевых матчах.
По ходу этого плей-офф «Никс» сделали это уже в третий раз: ранее им это удавалось в первых двух встречах серии против «Бостона».
В 3-м матче финала Востока с «Пэйсерс» «Никс» отыграли 20-очковое отставание и победили со счетом 106:100. Это стало возможным благодаря вспышке Карла-Энтони Таунса, набравшего 20 очков в заключительной четверти.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?809 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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