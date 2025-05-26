«Нью-Йорк» вырвал победу в 3-м матче серии с «Индианой», в третий раз отыгравшись с «-20» в этом плей-офф

«Нью-Йорк» продолжает возвращаться с «-20» в гостевых матчах.

По ходу этого плей-офф «Никс» сделали это уже в третий раз: ранее им это удавалось в первых двух встречах серии против «Бостона».

В 3-м матче финала Востока с «Пэйсерс» «Никс» отыграли 20-очковое отставание и победили со счетом 106:100. Это стало возможным благодаря вспышке Карла-Энтони Таунса, набравшего 20 очков в заключительной четверти.