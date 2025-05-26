«Олимпиакос» хочет уволить Георгиоса Барцокаса после этого сезона

Главный тренер покинет клуб после этого сезона.

Как пишет инсайдер Маттео Андреани, «Олимпиакос » планирует сменить специалиста после провала в «Финале четырех». Греки уступили в полуфинале «Монако».

Контракт Барцокаса истекает следующим летом.

Барцокас работает с «Олимпиакосом» с 2020 года. В 2022-м и 2023-м он признавался тренером года в Евролиге , дважды он приводил клуб к титулу в чемпионате Греции и четыре раза выводил его в «Финал четырех».

Барцокас выиграл с «Олимпиакосом» Евролигу в 2013 году.

Согласно слухам, «Олимпиакос» хочет заполучить Вассилиса Спанулиса, хотя контракт того с «Монако» рассчитан до 2026 года с возможностью продления до 2027 года.