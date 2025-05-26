«Индиана» совершила рывок 13:0 и повела в 3-м матче с разницей «+20»
«Пэйсерс» уступили «Нью-Йорку» в 3-м матче финала Востока – 100:106.
В середине второй четверти «Индиана» выдала рывок 13:0, благодаря чему дистанция между соперниками увеличилась до 20 очков.
В итоге «Нью-Йорк» сумел вернуться в игру и победить, в третий раз по ходу этого плей-офф совершив 20-очковый камбэк.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?803 голоса
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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