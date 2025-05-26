«Индиана» совершила рывок 13:0 и повела в 3-м матче с разницей «+20»

«Пэйсерс» уступили «Нью-Йорку» в 3-м матче финала Востока – 100:106.

В середине второй четверти «Индиана » выдала рывок 13:0, благодаря чему дистанция между соперниками увеличилась до 20 очков.

В итоге «Нью-Йорк » сумел вернуться в игру и победить, в третий раз по ходу этого плей-офф совершив 20-очковый камбэк.