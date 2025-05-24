Тайриз Халибертон посетил матч WNBA между «Индианой» и «Нью-Йорком»

Лидер «Пэйсерс» присутстует на матче женской НБА.

«Индиана » Кейтлин Кларк принимает на своей площадке действующего чемпиона WNBA «Нью-Йорк». На матче замечен звездный разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон .

Вчера «Индиана» Халибертона одержала вторую гостевую победу над «Нью-Йорком » в финале Восточной конференции НБА (114:109, 2-0).