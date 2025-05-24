Тайриз Халибертон посетил матч WNBA между «Индианой» и «Нью-Йорком»
Лидер «Пэйсерс» присутстует на матче женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк принимает на своей площадке действующего чемпиона WNBA «Нью-Йорк». На матче замечен звездный разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон.
Вчера «Индиана» Халибертона одержала вторую гостевую победу над «Нью-Йорком» в финале Восточной конференции НБА (114:109, 2-0).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Yahoo! Sports в соцсети X
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