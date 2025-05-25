Вассилис Спанулис о финале против «Фенербахче»: «Мы хорошо играли в защите, но нападение было лучше»

Вассилис Спанулис прокомментировал поражение от «Фенербахче» в финале Евролиги.

«Поздравляю «Фенербахче ». Мы прошли удивительный путь в этом сезоне. Все команды, которые приехали в Абу-Даби, заслуживали победы, но чемпионом может стать только одна.

Это баскетбол. Мы боролись. У нас была примерно одинаковая статистика. По подборам в нападении, по владениям. У нас было больше потерь, а у них больше бросков. Это была сложная игра.

Мы плохо передавали мяч. Они реализовали несколько важных бросков, мы хорошо играли в защите, но нападение было лучше», – сказал главный тренер «Монако ».