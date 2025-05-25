Вассилис Спанулис о финале против «Фенербахче»: «Мы хорошо играли в защите, но нападение было лучше»
Вассилис Спанулис прокомментировал поражение от «Фенербахче» в финале Евролиги.
«Поздравляю «Фенербахче». Мы прошли удивительный путь в этом сезоне. Все команды, которые приехали в Абу-Даби, заслуживали победы, но чемпионом может стать только одна.
Это баскетбол. Мы боролись. У нас была примерно одинаковая статистика. По подборам в нападении, по владениям. У нас было больше потерь, а у них больше бросков. Это была сложная игра.
Мы плохо передавали мяч. Они реализовали несколько важных бросков, мы хорошо играли в защите, но нападение было лучше», – сказал главный тренер «Монако».
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?808 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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