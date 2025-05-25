Во время финала Евролиги между болельщиками «Фенербахче» и «Олимпиакоса» произошла стычка
Фанаты «Олимпиакоса» и «Фенербахче» устроили беспорядки во время финала.
Во время финала Евролиги между «Фенербахче» и «Монако» в Абу-Даби на трибунах за скамейкой запасных «Монако» произошла стычка с участием болельщиков «Фенербахче» и «Олимпиакоса».
Хотя греческая команда не участвовала в финале, ее болельщики присутствовали на матче и сидели рядом с болельщиками «Фенербахче». Конфликт не перерос в физическое насилие, но атмосфера была напряженной, с жаркими перепалками между сторонами.
Местной охране не удалось сразу разрядить ситуацию, и пришлось вмешаться президенту «Фенербахче» Али Кочу. Он лично поговорил с несколькими болельщиками и помог восстановить порядок на трибунах.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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