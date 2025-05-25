Во время финала Евролиги между болельщиками «Фенербахче» и «Олимпиакоса» произошла стычка

Фанаты «Олимпиакоса» и «Фенербахче» устроили беспорядки во время финала.

Во время финала Евролиги между «Фенербахче» и «Монако » в Абу-Даби на трибунах за скамейкой запасных «Монако» произошла стычка с участием болельщиков «Фенербахче» и «Олимпиакоса ».

Хотя греческая команда не участвовала в финале, ее болельщики присутствовали на матче и сидели рядом с болельщиками «Фенербахче ». Конфликт не перерос в физическое насилие, но атмосфера была напряженной, с жаркими перепалками между сторонами.

Местной охране не удалось сразу разрядить ситуацию, и пришлось вмешаться президенту «Фенербахче» Али Кочу. Он лично поговорил с несколькими болельщиками и помог восстановить порядок на трибунах.