Найджел Хэйс-Дэвис – MVP «Финала четырех» Евролиги

Найджел Хэйс-Дэвис признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.

Форвард турецкого «Фенербахче » получил награду MVP прошедшего «Финала четырех» Евролиги 2025 года.

В финальном матче против «Монако » (81:70) Хэйс-Дэвис набрал 23 очка и сделал 9 подборов, что помогло «Фенербахче» завоевать второй в истории клуба титул чемпиона Евролиги .

Показатели форварда в «Финале четырех» составили 15,0 очка, 6,0 подбора, 3,0 передачи, 1,5 блок-шота и 1,0 перехвата в среднем за встречу.