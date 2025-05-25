Найджел Хэйс-Дэвис – MVP «Финала четырех» Евролиги
Найджел Хэйс-Дэвис признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.
Форвард турецкого «Фенербахче» получил награду MVP прошедшего «Финала четырех» Евролиги 2025 года.
В финальном матче против «Монако» (81:70) Хэйс-Дэвис набрал 23 очка и сделал 9 подборов, что помогло «Фенербахче» завоевать второй в истории клуба титул чемпиона Евролиги.
Показатели форварда в «Финале четырех» составили 15,0 очка, 6,0 подбора, 3,0 передачи, 1,5 блок-шота и 1,0 перехвата в среднем за встречу.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?808 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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