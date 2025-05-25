Александр Церковный: «ЦСКА – очень серьезный, отлаженный механизм, который не пощадит любого соперника»

Александр Церковный поделился ожиданиями от финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА.

- Поделитесь впечатлениями от возвращения команды в финал. Серия с «Локо» отняла много нервов?

– Любая такая серия - украшение турнира. Подарок для болельщиков. Но чем интереснее зрителям, тем больший стресс для руководства клуба, тренерского штаба, игроков. Серия, которая начала складываться для нас удачно, неожиданно переросла в затяжную. Разные факторы не позволяли нам достичь желаемого результата раньше, но, видимо, так было надо. Чтобы была седьмая игра и мы первый раз при своих болельщиках вышли в финал.

Думаю, этот полуфинал еще больше сплотит команду. После серии из 25 побед подряд перейти в такие тяжелые и непредсказуемые игры очень непросто. Особенно выделю шестой матч в Краснодаре, где победа уже была в наших руках, мы контролировали ситуацию, но на последней минуте уступили одно очко. После такого не каждая команда, не каждый баскетболист найдет в себе моральные силы продолжать сражаться. Однако наши ребята это сделали, тренер нашел нужные слова. Это говорит о том, что у нас есть шансы достойно сражаться за Кубок Белова и финальная серия тоже должна быть интересной для всех любителей баскетбола.

- ЦСКА потерял Никиту Курбанова, под вопросом участие Ивана Ухова, пропустившего четвертый матч в Казани. Болезненные потери у соперника?

– Пока не готов это анализировать. Скажу лишь, что ЦСКА произвел очень сильное впечатление в полуфинале. Московская команда к этому сезону подошла очень сыгранной. Руководство армейцев сохранило чемпионский состав команды, точечно усилились, а по ходу чемпионата еще больше сыгрались. Серия с УНИКСом показала, что это очень серьезный, отлаженный механизм, который не пощадит любого соперника, – сказал генеральный директор «Зенита ».