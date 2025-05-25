  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Александр Церковный: «ЦСКА – очень серьезный, отлаженный механизм, который не пощадит любого соперника»
0

Александр Церковный: «ЦСКА – очень серьезный, отлаженный механизм, который не пощадит любого соперника»

Александр Церковный поделился ожиданиями от финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА.

- Поделитесь впечатлениями от возвращения команды в финал. Серия с «Локо» отняла много нервов?

– Любая такая серия - украшение турнира. Подарок для болельщиков. Но чем интереснее зрителям, тем больший стресс для руководства клуба, тренерского штаба, игроков. Серия, которая начала складываться для нас удачно, неожиданно переросла в затяжную. Разные факторы не позволяли нам достичь желаемого результата раньше, но, видимо, так было надо. Чтобы была седьмая игра и мы первый раз при своих болельщиках вышли в финал.

Думаю, этот полуфинал еще больше сплотит команду. После серии из 25 побед подряд перейти в такие тяжелые и непредсказуемые игры очень непросто. Особенно выделю шестой матч в Краснодаре, где победа уже была в наших руках, мы контролировали ситуацию, но на последней минуте уступили одно очко. После такого не каждая команда, не каждый баскетболист найдет в себе моральные силы продолжать сражаться. Однако наши ребята это сделали, тренер нашел нужные слова. Это говорит о том, что у нас есть шансы достойно сражаться за Кубок Белова и финальная серия тоже должна быть интересной для всех любителей баскетбола.

- ЦСКА потерял Никиту Курбанова, под вопросом участие Ивана Ухова, пропустившего четвертый матч в Казани. Болезненные потери у соперника?

– Пока не готов это анализировать. Скажу лишь, что ЦСКА произвел очень сильное впечатление в полуфинале. Московская команда к этому сезону подошла очень сыгранной. Руководство армейцев сохранило чемпионский состав команды, точечно усилились, а по ходу чемпионата еще больше сыгрались. Серия с УНИКСом показала, что это очень серьезный, отлаженный механизм, который не пощадит любого соперника, – сказал генеральный директор «Зенита».

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?805 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
Александр Церковный
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зенит – ЦСКА – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 27 мая 2025
вчера, 10:41Пользовательская новость
Сергей Кущенко: «Нас ждет ярчайшая вывеска финала – «Зенит» против ЦСКА»
124 мая, 14:42
Андрей Ватутин: «Зенит» – явный фаворит финальной серии»
524 мая, 13:13
Миллер, Бэйкон, Бако, Уэйр и Фрэйзер – в символической пятерке полуфиналов Лиги ВТБ
23 мая, 15:04Фото
Главные новости
«Сакраменто» оценит возможность обмена Демара Дерозана
6сегодня, 19:59
НБА. Финал Западной конференции. «Миннесота» проведет второй домашний матч с «Оклахомой»
17сегодня, 19:47
Решение об участии Аарона Несмита в 4-м матче с «Никс» будет принято перед игрой
сегодня, 19:15
Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в 1-й игре серии
33сегодня, 18:56
Серхио Юль объявил о завершении выступления за сборную Испании
1сегодня, 18:51Фото
Йонас Валанчюнас о приходе в Евролигу в ближайшее время: «Да. Возможно, чтобы ощутить подобную атмосферу»
сегодня, 18:22
В НБА ожидают перехода Криса Пола в другой клуб
4сегодня, 18:08
Кейтлин Кларк пропустит минимум 2 недели из-за растяжения левого квадрицепса
сегодня, 17:09
Коби Олтмен: «Наш потолок определяет Эван Мобли, а не Донован Митчелл. Нам нужно больше от него в плей-офф»
10сегодня, 16:48
«Кливленд» рискует лишиться Тая Джерома и Сэма Меррилла
10сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Джимми Батлера напугали бутафорской змеей во время карточного фокуса
8 минут назадВидео
Андрей Ведищев: «Сегодня соперник играл с большей энергией. Мы начали только в последние 20 минут»
27 минут назад
Велимир Перасович: «Было непросто играть после двухнедельного перерыва. Крайне важно было выиграть подбор, что мы и сделали»
40 минут назад
Чемпионат Франции. 1/4 финала. 22 очка Максима Салаша помогли «Бурку» разгромить «Шоле» в 1-м матче серии
50 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Габриэлем Лундбергом
55 минут назад
Клаудио Колдебелла стал генменеджером «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 20:10Фото
Финансист из университета Индианы: «Кейтлин Кларк может принести лиге более миллиарда долларов в 2025 году»
сегодня, 19:35
Адриатическая лига. 1/2 финала. 21 очко Брауна помогло «Партизану» разгромить «Дубай», «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью» в 1-х матчах серий
1сегодня, 19:05
Чемпионат Турции. Плей-ин. «Тюрк Телеком» прошел в плей-офф, обыграв «Бююкчекмедже»
сегодня, 19:00
«Хапоэль Тель-Авив» присоединился к числу претендентов на Элайджу Брайанта
сегодня, 18:40