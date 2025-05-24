Андрей Ватутин: «Зенит» – явный фаворит финальной серии»

Андрей Ватутин оценил силу составов ЦСКА и «Зенита» перед финальной серией.

«Если объективно смотреть на имена, цифры и недавние награды, «Зенит» – явный фаворит серии. Это лучшая команда с точки зрения набора индивидуальных талантов, в ее рядах MVP нынешнего сезона Бэйкон, лучший обороняющийся игрок прошлого сезона Винс Хантер, лучший бомбардир в истории Единой лиги Алексей Швед и так далее. Ее возглавляет опытнейший Хави Паскуаль, один из лучших тренеров Европы, недавно признанный тренером года в Единой лиге.

«Зенит » – победитель регулярного чемпионата, обладающий преимуществом домашней площадки. Это очень важный фактор, как показал полуфинал, который, кстати, позволил поддерживать боевой игровой ритм. Наконец, «Зенит» выиграл у ЦСКА три из четырех матчей в «регулярке». А тут еще потеря Курбанова и болезнь Ухова.

На бумаге – все в пользу соперников. Но в финале сражаются не цифры и титулы. Рассчитываю, что каждый сыграет за себя и за того парня, что мы увидим чемпионский характер ЦСКА и яркую, как в прошлогоднем полуфинале, тренерскую дуэль. Будем биться!» – сказал президент ЦСКА .