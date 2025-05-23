Миллер, Бэйкон, Бако, Уэйр и Фрэйзер – в символической пятерке полуфиналов Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку полуфиналов.
В нее попали разыгрывающие Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Трент Фрэйзер («Зенит») и Каспер Уэйр (ЦСКА), форвард Дуйэн Бэйкон («Зенит») и центровой Исмаэль Бако (УНИКС).
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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