Сергей Кущенко: «Нас ждет ярчайшая вывеска финала – «Зенит» против ЦСКА»

Сергей Кущенко поделился ожиданиями от финала и серии за 3-е место Лиги ВТБ.

«Нас ждет ярчайшая вывеска финала – «Зенит» против ЦСКА.

Также матчи за третье место будут не менее интересными и интригующими, потому что и «Локо» после семиматчевой полуфинальной серии будет очень заряжен. УНИКС, который не до конца реализовал свой потенциал в полуфинале с ЦСКА, тоже имеет большую мотивацию завоевать медали чемпионата», – сказал президент Единой лиги ВТБ.