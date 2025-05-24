Сергей Кущенко: «Нас ждет ярчайшая вывеска финала – «Зенит» против ЦСКА»
Сергей Кущенко поделился ожиданиями от финала и серии за 3-е место Лиги ВТБ.
«Нас ждет ярчайшая вывеска финала – «Зенит» против ЦСКА.
Также матчи за третье место будут не менее интересными и интригующими, потому что и «Локо» после семиматчевой полуфинальной серии будет очень заряжен. УНИКС, который не до конца реализовал свой потенциал в полуфинале с ЦСКА, тоже имеет большую мотивацию завоевать медали чемпионата», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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