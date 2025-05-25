Марио Хезоня может продолжить карьеру в НБА
Будущее хорватского форварда в «Реале» под вопросом.
Марио Хезоня подписал новое пятилетнее соглашение с клубом прошлым летом, но, согласно источникам BasketNews, к нему проявляют интерес команды НБА.
У Хезони есть возможность выхода из контракта в случае приглашения из НБА. Сумма выкупа составит 850 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Хезоня набирал в среднем 14,9 очка (в топ-15 бомбардиров), 5,3 подбора (13-й среди лучших подбирающих) и 1,5 передачи в среднем. Согласно BBallytics, «Реал» набирал на 4,3 очка больше за 100 владений, когда Хезоня был на площадке.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
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