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Тьяго Сплиттер, скорее всего, покинет «Париж» и уступит место главного тренера Франческо Табеллини

«Париж» готовится к смене главного тренера.

Французская команда пробилась в плей-офф в дебютном сезоне в Евролиге, где проиграла «Фенербахче». Успех, скорее всего, приведет к потере ключевых активов в пользу более крупных клубов. Одной из них может стать главный тренер Тьяго Сплиттер, который провел 1 год во главе «Парижа».

40-летнему бразильскому специалисту предрекают будущее в одном из ведущих европейских клубов или возвращение в НБА в качестве ассистента.

Заменой Сплиттеру, по информации инсайдера Донатаса Урбонаса, должен стать итальянский тренер Франческо Табеллини.

Молодой специалист провел 10 лет в «Тревизо», а 2 года назад возглавил чешский «Нимбурк», с которым дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА.

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ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoНимбурк
возможные переходы
logoТьяго Сплиттер
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