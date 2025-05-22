Тьяго Сплиттер, скорее всего, покинет «Париж» и уступит место главного тренера Франческо Табеллини

«Париж» готовится к смене главного тренера.

Французская команда пробилась в плей-офф в дебютном сезоне в Евролиге , где проиграла «Фенербахче». Успех, скорее всего, приведет к потере ключевых активов в пользу более крупных клубов. Одной из них может стать главный тренер Тьяго Сплиттер , который провел 1 год во главе «Парижа ».

40-летнему бразильскому специалисту предрекают будущее в одном из ведущих европейских клубов или возвращение в НБА в качестве ассистента.

Заменой Сплиттеру, по информации инсайдера Донатаса Урбонаса, должен стать итальянский тренер Франческо Табеллини.

Молодой специалист провел 10 лет в «Тревизо», а 2 года назад возглавил чешский «Нимбурк» , с которым дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА.