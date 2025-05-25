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Шэй Гилджес-Александер: «Вулвс» вышли на площадку с чувством необходимости победить, а мы – нет»

Защитник «Тандер» объяснил, что пошло не так в 3-м матче серии.

«Если кратко: у нас просто не вышло. Они же, наоборот, играли с огромной решимостью, понимая, что если счет в серии станет 0-3, то будет очень сложно. Нам показалось, что они начали игру спокойно, а на самом деле они сразу нас задавили. И мы так и не смогли отыграться. Они вышли на площадку с чувством необходимости победить, а мы – нет. А когда ты играешь против сильной команды и так себя ведешь, выходит такой результат. Нам нужно начинать матчи с гораздо большей агрессией и концентрацией», – сказал лидер «Оклахомы».

В разгромно проигранном 3-м матче серии (101:143) Шэй Гилджес-Александер набрал 14 очков (4 из 13 с игры), 2 подбора и 6 передач за 28 минут на площадке.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Шэя Гилджес-Александера
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