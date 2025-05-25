Чет Холмгрен: «Тимбервулвс» делали, что хотели. Мы их не останавливали»
Центровой «Оклахомы» объяснил разгромное поражение.
«Все просто. Куда бы они ни хотели пойти – они там и оказывались. «Вулвс» делали, что хотели. Мы их не останавливали», – сказал Холмгрен.
Третий матч серии между «Тандер» и «Тимбервулвс» закончился разгромом – 101:143.
Чет Холмгрен провел на паркете 21 минуту и набрал 10 очков (3 из 7 с игры), 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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