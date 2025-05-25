Финч о том, как «Вулвс» удалось сдержать Гилджес-Александера: «Мы не фолили»

Главный тренер «Миннесоты» объяснил, как команда справилась с лидером соперника.

– Что вы сделали лучше или по-другому в защите против Гилджес-Александера сегодня?

– (улыбается) Хотите знать правду? (смеется) Мы просто играли агрессивнее во всех аспектах. Действовали аккуратнее в защите против него, не фолили. Мы сражались на максимуме. Он феноменальный игрок, и у него редко будут такие матчи. Так что нам повезло, и теперь мы готовимся к следующей игре.

В проигранном третьем матче серии с «Миннесотой» (101:143) защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер провел на паркете 28 минут и набрал 14 очков (4 из 13 с игры, 2 из 5 трехочковых, 4 из 4 штрафных), 2 подбора и 6 передач при 4 потерях.