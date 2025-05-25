Энтони Эдвардс: «Макдэниэлс не попал в защитную сборную, и это просто позор для тех, кто голосует»
Лидер «Вулвс» отметил вклад товарища по команде.
«Наша защита начинается с Джейдена Макдэниелса. Он не попал в защитную сборную, и это просто позор для тех, кто голосует. Сегодня он снова показал, почему должен быть там», – сказал Эдвардс.
В голосовании на попадание в символические пятерки по защите форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс набрал всего 10 баллов, уступив таким игрокам, как защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер (12 баллов) и форвард «Нью-Йорка» О Джи Ануноби (49).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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