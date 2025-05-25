«Бро, просто забей. Ты в порядке, не переживай». Энтони Эдвардс помог Джулиусу Рэндлу воспрянуть духом после неудачной второй игры с «Оклахомой»

Рэндл рассказал, как Эдвардс смог его подбодрить.

«Он сказал мне: «Бро, просто забей. Ты в порядке, не переживай». И по мере того, как полет продолжался, я снова начал улыбаться и смеяться, пока мы играли в карты и все такое. Так что он очень зрелый и чувствует команду, а как лидеру тебе это необходимо», – рассказал Рэндл.

Во втором матче серии с «Оклахомой» Джулиус Рэндл набрал 6 очков и провел всю 4-ю четверть на скамейке запасных.

В третьей игре форвард записал на свой счет 24 очка и помог «Миннесоте» одержать разгромную победу – 143:101.