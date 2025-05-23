Кейтлин Кларк: «В Индианаполисе сейчас здорово. Штат всегда был баскетбольным»

Кейтлин Кларк активно болеет за «Пэйсерс».

Защитник «Индианы Фивер» сделала команду самой популярной в женской НБА , а теперь следит за вторым финалом конференции мужского коллектива подряд.

Кларк также встречается с бывшим сотрудником программы развития «Пэйсерс», который сейчас работает ассистентом в студенческой программе Батлера (Индиана).

Защитник назвала «Индиану» «лучшей командой камбэков», которую она видела.

«Я даже записала реакцию на финальное владение (1-й игры с «Никс») в реальном времени. Может быть, как-нибудь покажу.

Эта команда никогда не сдается. Всегда находит способ победить, несмотря на мизерные шансы. Модель ESPN давала что-то около 99,7% на победу «Никс» в определенный момент, это было настоящее безумие.

В Индианаполисе сейчас здорово. Люди обожают баскетбол. Штат всегда был баскетбольным, приятно быть частью всего этого», – заключила Кларк .