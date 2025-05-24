Бриттни Грайнер о Кейтлин Кларк: «###### белая девчонка»

Центровая «Атланты» не в восторге от соперницы.

В трансляцию матча между «Индианой » и «Атлантой » попал момент с Грайнер , сидящей на скамейке и оскорбляющей кого-то из соперниц.

«Просто мусор, ###### белая девчонка», – сказала центровая.

В проигранном матче с «Фивер» (76:81) Грайнер набрала 5 очков, 7 подборов и 6 персональных замечаний, покинув площадку за 3.38 до конца четвертой четверти.

Защитница «Индианы» Кейтлин Кларк отметилась 11 очками, 4 подборами и 6 передачами.