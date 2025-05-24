Бриттни Грайнер о Кейтлин Кларк: «###### белая девчонка»
Центровая «Атланты» не в восторге от соперницы.
В трансляцию матча между «Индианой» и «Атлантой» попал момент с Грайнер, сидящей на скамейке и оскорбляющей кого-то из соперниц.
«Просто мусор, ###### белая девчонка», – сказала центровая.
В проигранном матче с «Фивер» (76:81) Грайнер набрала 5 очков, 7 подборов и 6 персональных замечаний, покинув площадку за 3.38 до конца четвертой четверти.
Защитница «Индианы» Кейтлин Кларк отметилась 11 очками, 4 подборами и 6 передачами.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
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