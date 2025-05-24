Андрей Ватутин о проведении регулярки в четыре круга: «Голосовали за эту схему и в целом довольны»
Андрей Ватутин доволен проведением регулярного сезона Лиги ВТБ в четыре круга.
«Мы голосовали за эту схему и в целом довольны тем, как прошла «регулярка». Думаю, схема понравилась и игрокам, которые всегда ратуют за большее количество матчей.
Что касается продолжения, говорить об этом рано. У Единой лиги есть свои идеи по организации следующего сезона, которые мы обсудим на совете лиги по завершении сезона нынешнего. Мне не хочется озвучивать планы коллег, они сделают это сами в нужное время», – сказал президент ЦСКА.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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