Андрей Ватутин о проведении регулярки в четыре круга: «Голосовали за эту схему и в целом довольны»

Андрей Ватутин доволен проведением регулярного сезона Лиги ВТБ в четыре круга.

«Мы голосовали за эту схему и в целом довольны тем, как прошла «регулярка». Думаю, схема понравилась и игрокам, которые всегда ратуют за большее количество матчей.

Что касается продолжения, говорить об этом рано. У Единой лиги есть свои идеи по организации следующего сезона, которые мы обсудим на совете лиги по завершении сезона нынешнего. Мне не хочется озвучивать планы коллег, они сделают это сами в нужное время», – сказал президент ЦСКА .