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  • Кармело Энтони: «Пэйсерс» настолько непредсказуемы, что невозможно предугадать, что они выкинут»
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Кармело Энтони: «Пэйсерс» настолько непредсказуемы, что невозможно предугадать, что они выкинут»

Бывший игрок НБА выразил опасения по поводу победы «Нью-Йорка» в финале Востока.

Энтони высказал свои мысли еще до начала серии, перед первым матчем в Нью-Йорке.

«Этот состав «Никс» собирали, чтобы побеждать «Бостон». Наша команда подобрана так, чтобы противостоять именно «Селтикс». Но вот что меня пугает в «Индиане»: нас не собирали под них, потому что «Пэйсерс» настолько непредсказуемы, что невозможно предугадать, что они выкинут. Ты не знаешь, какой Халибертон сегодня выйдет. Не знаешь, какой Нембхард появится. Не знаешь, какой Тернер будет. Не знаешь, каким Сиакам покажет себя. Вот что по-настоящему страшно.

Если «Индиана» заберет хоть одну игру на нашей площадке, то нас ждет долгая... нас ждет тяжелая битва, куда более сложная, чем с «Бостоном». Я все еще считаю, что в финале сыграют «Никс» и «Миннесота», но я боюсь... ну, не то чтобы боюсь, но мне очень интересно посмотреть, как все сложится против «Индианы», – сказал Энтони.

«Пэйсерс» дважды обыграли «Нью-Йорк» на его домашней площадке, 3-й матч серии состоится 26 мая в Индианаполисе.

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ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кармело Энтони
logoНью-Йорк
logoМайлз Тернер
logoКармело Энтони
logoПаскаль Сиакам
logoИндиана
logoНБА плей-офф
logoТайриз Халибертон
logoНБА
logoЭндрю Нембхард
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