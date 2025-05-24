Тайриз Халибертон о Паскале Сиакаме: «Вот почему мы его приобрели»
Тайриз Халибертон прокомментировал 39 очков Паскаля Сиакама во 2-й игре с «Никс».
«Вот почему мы его приобрели. Вот для чего он здесь. Он умеет набирать очки разными способами.
Он был в ударе, и мы просто играли на него. Он совершал важные броски один за другим. Сегодня он сыграл потрясающе. Мы победили во многом благодаря ему», – сказал разыгрывающий «Индианы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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