Дрэймонд Грин об «удушающем» жесте Халибертона: «Надеюсь, что НБА не будет его штрафовать»
Дрэймонд Грин просит НБА не штрафовать Тайриза Халибертона за «удушающий» жест.
«Давайте скажем прямо. Этот парень не собирается никого душить. Поэтому я надеюсь, что НБА не будет его штрафовать. Мы платим за то, чтобы увидеть это. Артисты должны оставаться артистами. Звезды должны оставаться звездами на самой большой сцене в Мекке.
Я умоляю НБА не штрафовать его. Но больше всего мне понравилось, что после игры Тайриз сказал, что, возможно, ему не стоило использовать этот жест в первом матче», – сказал форвард «Голден Стэйт».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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