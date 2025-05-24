Дрэймонд Грин об «удушающем» жесте Халибертона: «Надеюсь, что НБА не будет его штрафовать»

Дрэймонд Грин просит НБА не штрафовать Тайриза Халибертона за «удушающий» жест.

«Давайте скажем прямо. Этот парень не собирается никого душить. Поэтому я надеюсь, что НБА не будет его штрафовать. Мы платим за то, чтобы увидеть это. Артисты должны оставаться артистами. Звезды должны оставаться звездами на самой большой сцене в Мекке.

Я умоляю НБА не штрафовать его. Но больше всего мне понравилось, что после игры Тайриз сказал, что, возможно, ему не стоило использовать этот жест в первом матче», – сказал форвард «Голден Стэйт ».